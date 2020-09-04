Житель столицы разбился, упав с 6-го этажа

Житель столицы разбился, упав с 6-го этажа

Мужчина скончался после того, как упал с шестого этажа жилого дома. Трагедия произошла сегодня на улице Албишоара в секторе Рышкановка. 

По словам пресс-секретаря столичной полиции Наталья Стати, мужчине было 40 лет. Согласно предварительным выводам специалистов, речь идет о самоубийстве, передаёт deschide.md.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что он проживал в квартире со своей мамой. По утверждениям родственницы, у них не было конфликтов.

По данному факту инициировано расследование, в рамках которого будут установлены все обстоятельства трагедии.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md