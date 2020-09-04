Житель столицы разбился, упав с 6-го этажа

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Мужчина скончался после того, как упал с шестого этажа жилого дома. Трагедия произошла сегодня на улице Албишоара в секторе Рышкановка.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Наталья Стати, мужчине было 40 лет. Согласно предварительным выводам специалистов, речь идет о самоубийстве, передаёт deschide.md.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что он проживал в квартире со своей мамой. По утверждениям родственницы, у них не было конфликтов.

По данному факту инициировано расследование, в рамках которого будут установлены все обстоятельства трагедии.

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