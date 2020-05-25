Житель столицы раскрасил автомобиль “под полицейский” и получил штраф

Житель столицы раскрасил автомобиль “под полицейский” и получил штраф

28-летний мужчина был оштрафован за нарушение правил эксплуатации транспортного средства.

Водителя на привлекающем внимание авто остановили на кольцевой развязке в столице. Мужчина управлял автомобилем BMW, на капоте которого была надпись “POLICE”, а также было установлено световое устройство, имитирующее полицейский проблесковый маячок.

В итоге с автомобиля сняли номера, а водителю выписали штраф за нарушение правил эксплуатации транспортных средств.

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