Житель столицы раскрасил автомобиль “под полицейский” и получил штраф

0

28-летний мужчина был оштрафован за нарушение правил эксплуатации транспортного средства.

Водителя на привлекающем внимание авто остановили на кольцевой развязке в столице. Мужчина управлял автомобилем BMW, на капоте которого была надпись “POLICE”, а также было установлено световое устройство, имитирующее полицейский проблесковый маячок.

В итоге с автомобиля сняли номера, а водителю выписали штраф за нарушение правил эксплуатации транспортных средств.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.