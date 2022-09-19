Житель столицы проведёт 5,5 лет за решёткой за изнасилование несовершеннолетней

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Суд сектора Буюкан приговорил 26-летнего мужчину к 5 годам и 6 месяцам тюрьмы с отбыванием наказания в полузакрытом пенитенциарном учреждении.

Мужчина, желая вступить в половую связь со своей несовершеннолетней соседкой, заманил девушку в квартиру и запер дверь. Угрожая жертве, он принудил её к половому акту.

В настоящее время обвиняемый скрывается от органов правосудия и объявлен в розыск.

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