Житель столицы предстанет перед судом за совершение серии краж (ВИДЕО)

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23-летний житель столицы был задержан на трое суток. Предполагается, что с марта по май он совершил как минимум две кражи.

Первый случай произошёл 20 марта. Проникнув в подвал жилого дома, злоумышленник украл четыре автомобильных диска и два велосипеда. Ущерб, оценённый владельцем, составил 45 тысяч леев.

Во втором случае в полицию 1 июня обратился владелец автомобиля Toyota Prado. Было установлено, что злоумышленник разбил окно его машины и украл из салона сумку с ноутбуком. Ущерб составил 7 000 леев.

Задержанный признался в содеянном. Как оказалось, он уже попадался правоохранителям за аналогичные преступления. За кражу ему грозит штраф до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

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