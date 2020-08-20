Житель столицы попался на краже из спортивного магазина (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Ботаника задержали 37-летнего жителя столицы за кражу из магазина.

В полицию поступило сообщение от администрации торгового объекта, расположенного на улице Дечебал. Выяснилось, что из магазина украли спортивный костюм, пару женских кроссовок и спортивную сумку. Ущерб составил 2 000 леев.

Подозреваемый был задержан и признал свою вину. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Правонарушителю грозит штраф до 67 500 леев, неоплачиваемый труд от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

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