Житель столицы получил взятку, чтобы вмешаться в документирование дела о коррупции

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Житель столицы попал в руки правоохранителей за получение взятки в размере 6 000 евро. По словам осведомителя, мужчина обещал оказать влияние на офицеров Службы внутренней безопасности и антикоррупции и ускорить процесс документирования дела о коррупции.

По данным пресс-службы Национального антикоррупционного центра, речь идёт об уголовном деле, возбужденном ранее по факту коррупции в связи с приёмом строительных и ремонтных работ на улице Сармизеджетуса. Тогда администратор Ассоциации совладельцев в кондоминиуме не хотел подписывать последние документы, потребовав у экономического агента взятку в размере 24 000 евро. Этот случай был задокументирован офицерами НАЦ и передан в суд. Но перед этим, по словам осведомителя, для того, чтобы ускорить процесс документирования дела, он заплатил посреднику 6 000 евро. Эти деньги были направлены в том числе на “благодарность” за работу офицерам Службы внутренней безопасности и антикоррупции.

В ходе расследования выяснилось, что экономический агент передал посреднику 6 000 евро двумя частями. Офицеры НАЦ провели обыски в доме и офисе подозреваемого, после чего его задержали на 72 часа.

В рамках спецоперации были изъяты 8 000 евро и 60 000 леев. Виновному грозит до 6 лет тюрьмы.

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