Житель столицы получил тюремный срок за хранение детской порнографии

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32-летнему мужчине был вынесен приговор за скачивание более тысячи файлов с детской порнографией. Суд Кишинёва приговорил гражданина к 8 месяцам лишения свободы.

Подсудимый признался в содеянном, за что смог рассчитывать на смягчение приговора. Как выяснилось, мужчина скачивал непристойные фото и видео с изображениями детей, а также посещал сайты с детской порнографией, пишет pulsmedia.md.

Решение суда является окончательным.

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