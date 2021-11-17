Житель столицы покончил с собой на почве ревности

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Трагедия произошла в одной из квартир на Чеканах. В полицию обратилась супруга погибшего, нашедшая его тело.

Из разговоров с женщиной выяснилось, что в последнее время в семье часто возникали ссоры из-за ревности. 34-летний мужчина повесился, не оставив прощальной записки, пишет deschide.md.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

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