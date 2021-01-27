Житель столицы погиб в результате драки с приятелем

Житель столицы погиб в результате драки с приятелем

Трагедия случилась прошлым вечером на улице Пандурилор.

По предварительным данным, у 25-летнего мужчины произошёл конфликт с 30-летним приятелем. Последний избил оппонента клюшкой для гольфа, пишет deschide.md.

Пострадавшего доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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