Житель столицы “под кайфом” попался карабинерам

Житель столицы “под кайфом” попался карабинерам

Инцидент зарегистрировали в эти выходные на улице А. Дога.

33-летнего мужчину для проверок остановил патруль карабинеров. Гражданин находился в состоянии наркотического опьянения и вел ненадлежащее поведение.

Задержанный признался, что имел при себе наркотические вещества и добровольно передал их сотрудникам правоохранительных органов. Мужчину доставили в ИП Рышкановки для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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