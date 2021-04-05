Житель столицы “под кайфом” попался карабинерам

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Инцидент зарегистрировали в эти выходные на улице А. Дога.

33-летнего мужчину для проверок остановил патруль карабинеров. Гражданин находился в состоянии наркотического опьянения и вел ненадлежащее поведение.

Задержанный признался, что имел при себе наркотические вещества и добровольно передал их сотрудникам правоохранительных органов. Мужчину доставили в ИП Рышкановки для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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