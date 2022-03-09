Житель столицы оставил ключи в замке зажигания и остался без авто (ВИДЕО)

Житель столицы оставил ключи в замке зажигания и остался без авто (ВИДЕО)

В инспекторат полиции обратился 50-летний мужчина. Житель столицы сообщил, что у него угнали автомобиль.

Владелец рассказал, что оставил Toyota Yaris с ключами в замке зажигания всего на несколько минут, а когда вернулся, машины не нашёл. Ущерб пострадавший оценил в 100 тысяч леев.

Вскоре разыскиваемый автомобиль остановили на одной из улиц столицы. За рулём находился 20-летний уроженец Унгенского района. Молодой человек рассказал, что увидел незапертую машину и решил покататься по городу.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит штраф от 29 000 до 67 500 леев или лишение свободы на срок от года до 3 лет.

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