Житель столицы организовал в своей квартире склад наркотиков (ВИДЕО)

Житель столицы организовал в своей квартире склад наркотиков (ВИДЕО)

43-летний житель Чекан был задержан по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения и кражу.

При обыске в доме гражданина полиция нашла пакетики с наркотической растительной массой. Стоимость изъятого составляет около 30 000 леев.

Мужчина задержан и помещён под стражу. Согласно законодательству, ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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