Житель столицы оказался в больнице после ссоры с возлюбленной

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Инцидент произошёл накануне в одной из квартир по улице Мирон Костин.

По данным полиции, мужчина пришёл в гости к своей возлюбленной. Вместе они употребляли спиртные напитки. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Хозяйка квартиры схватила нож и ударила им гостя, передает unimedia.info.

Мужчина отказался писать заявление в полицию или давать какие-либо пояснения в письменной форме. Более того, он отказался от проведения судебно-медицинской экспертизы, пояснив, что не имеет никаких претензий к женщине.

Инцидент был зарегистрирован, обстоятельства выясняются.

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