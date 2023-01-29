Житель столицы избил знакомого до смерти и получил 9 лет тюрьмы

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Кишинёвский суд огласил приговор по делу об убийстве. 29-летний мужчина был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего. Обвиняемый получил 9 лет заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Согласно материалам дела, 31 октября 2022 года, находясь во дворе дома на Ботанике, обвиняемый распивал с приятелями спиртное. В результате спонтанного конфликта он избил одного из знакомых. Потерпевший через несколько дней скончался в больнице.

Суд также постановил взыскать со счёта ответчика 100 000 тысяч леев в пользу родственников умершего.

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