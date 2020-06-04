Житель столицы был пойман за перевозкой металлолома без документов

Мобильная группа Пограничной полиции остановила для проверки автомобиль в районе села Оланешты. В грузовом отсеке было обнаружено порядка двух тонн металлолома без документов о происхождении.
Инцидент зарегистрировали вчера днём. Пограничники остановили Mercedes, за рулём которого находился 33-летний житель столицы. В грузовом отсеке мужчина перевозил металлолом. На вопрос, есть ли у него какие-либо документы, подтверждающие происхождение груза, он ответил отрицательно.
Металлолом был конфискован до выяснения всех обстоятельств. Водителю грозит штраф до 4 500 леев.
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