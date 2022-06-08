Житель столицы был найден мёртвым в собственной квартире

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В кишинёвской квартире был найден труп 59-летнего мужчины.

В полицию обратилась племянница погибшего и сообщила, что дядя уже неделю не отвечает на телефонные звонки. Прибыв на место, полицейские вскрыли дверь и обнаружили в квартире тело с пакетом на голове.

Экспертиза не выявила признаков насильственной смерти. Известно, что мужчина страдал хроническими заболеваниями и состоял на учёте у психиатра, пишет deschide.md.

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