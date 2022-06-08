Житель столицы был найден мёртвым в собственной квартире

Житель столицы был найден мёртвым в собственной квартире

В кишинёвской квартире был найден труп 59-летнего мужчины.

В полицию обратилась племянница погибшего и сообщила, что дядя уже неделю не отвечает на телефонные звонки. Прибыв на место, полицейские вскрыли дверь и обнаружили в квартире тело с пакетом на голове.

Экспертиза не выявила признаков насильственной смерти. Известно, что мужчина страдал хроническими заболеваниями и состоял на учёте у психиатра, пишет deschide.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md