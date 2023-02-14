Житель Слободзеи сам задержал угонщика своей машины

Житель Слободзеи сам задержал угонщика своей машины

В дежурную часть поступил звонок: мужчина самостоятельно задержал неизвестного, который пытался угнать его микроавтобус.

Как оказалось, житель Слободзеи увидел в припаркованном около дома автомобиле человека, который пытался завести транспорт. Хозяин «Мерседес-Бенц» не растерялся, задержал пьяного злоумышленника и вызвал правоохранителей, пишет mvdpmr.org.

Несостоявшимся угонщиком оказался ранее судимый 27-летний местный житель. Свою выходку он пояснил так: отдыхал в гостях, после шёл домой, захотелось увидеть возлюбленную. На глаза попался припаркованный микроавтобус. Разбив переднее стекло, мужчина забрался в машину и попробовал завести, но довести до конца свой умысел не успел.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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