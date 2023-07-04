Житель Слободзеи едва не погиб, спасая соседа при пожаре

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В квартире пятиэтажки вспыхнул пожар. Как выяснилось, незадолго до ЧП 59-летняя женщина, уходя на работу, закрыла своего сожителя внутри. Его ключи остались в помещении на тумбочке. В одиночестве 61-летний мужчина распивал спиртное и курил.

Соседи увидели задымление и вызвали пожарных. До приезда огнеборцев один из них выбил окно и проник в квартиру первого этажа. Пытался помочь пенсионеру. По причине сильного задымления вернуться назад тем же путём не получилось. При этом входная металлическая дверь была закрыта на замок. Оба мужчины оказались заблокированными.

Всего через пять минут пожарный расчёт был на месте. Спасатели при помощи лома взломали входную дверь и обнаружили двух пострадавших. 61-летний мужчина был без сознания.

Пенсионера вытащили в безопасную зону, оказали первую доврачебную помощь и передали медикам. Мужчину доставили в реанимационное отделение Слободзейской центральной районной больницы. Второй человек от медицинской помощи отказался.

Огнеборцам понадобилось всего 9 минут на локализацию пожара площадью 20 квадратных метров. Огнём уничтожена комната, где был очаг возгорания, и личные вещи. Закопчены стены соседнего помещения.

Причина пожара – неосторожность при курении.

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