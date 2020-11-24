Житель Штефан-Водэ из ревности убил собутыльника: злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы (ВИДЕО)

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Следователи инспектората полиции сектора Рышкановка задержали 37-летнего мужчину. Его подозревают в совершении убийства.

По данным пресс-службы столичной полиции, труп 44-летнего мужчины был найден 19 ноября вблизи железнодорожных путей в районе улицы Лунчий сектора Рышкановка. Судмедэксперты установили, что он был убит.

В результате следственных мероприятий выяснилось, что между жертвой и подозреваемым произошёл конфликт из-за женщины. Ссора переросла в драку, в результате которой злоумышленник до смерти избил своего собутыльника.

Нападавший признал свою вину. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Виновному грозит тюремный срок.

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