Житель Шолданешт нашёл боеприпас во время строительных работ

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По данным полиции, мужчина заметил снаряд в земле во время работ по возведению забора.

На место прибыла оперативная группа. Находившихся поблизости людей эвакуировали, территорию оцепили до прибытия сапёров. Предмет оказался снарядом времён Второй мировой войны, пишет echipa.md.

Населению напоминают: при обнаружении взрывоопасных предметов ни в коем случае не прикасайтесь к ним и немедленно сообщите в полицию.

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