Житель Рышканского района ответит в суде за попытку убийства приятеля

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Столичная прокуратура завершила расследование и направила в суд дело в отношении 38-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство.

Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил топор и нанёс своему знакомому 3 удара по голове. Потерпевшему удалось убежать, однако агрессор стал его преследовать с топором в руках, желая завершить начатое. Гражданина остановили и задержали прибывшие на место происшествия сотрудники полиции.

Как выяснилось, задержанный не впервые нарушил закон и ранее был судим за иные преступления. Теперь его ждёт новое наказание.

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