Житель Резины скончался от выстрела в голову

Житель Резины скончался от выстрела в голову

Труп в луже крови обнаружила супруга погибшего. Трагедия случилась сегодня в селе Чинишэуцы Резинского района.

Как установили медэксперты, смерть наступила в результате ранения в голову. По предварительному заключению, погибший выстрелил себе в голову из пистолета “Байкал-442”. Оружием мужчина владел на законных основаниях, пишет deschide.md.

Полиция проводит расследование трагического случая.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md