Житель Резины скончался от выстрела в голову

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Труп в луже крови обнаружила супруга погибшего. Трагедия случилась сегодня в селе Чинишэуцы Резинского района.

Как установили медэксперты, смерть наступила в результате ранения в голову. По предварительному заключению, погибший выстрелил себе в голову из пистолета “Байкал-442”. Оружием мужчина владел на законных основаниях, пишет deschide.md.

Полиция проводит расследование трагического случая.

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