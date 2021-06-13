Житель Паркан нашёл человеческие останки во дворе своего дома

0

Мужчина вместе с рабочими копал траншею во дворе своего домовладения для нового водопровода. На глубине примерно 70 см они наткнулись на человеческие останки. Хозяин дома сообщил об этом в милицию.

Прибывшие в составе следственно-оперативной группы эксперты извлекли из земли фрагменты черепа и костей позвоночника. Кости имеют пористую структуру. Экспертам это дало основания полагать, что останкам более 50 лет. Скорее всего, захоронение относится к середине прошлого столетия.

В настоящее время фрагменты переданы для более тщательного анализа в лабораторию судебно-медицинским экспертам, пишет mvdpmr.org.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.