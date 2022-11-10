Житель Оргеева вымогал 35 тысяч евро за закрытие уголовного дела

Житель Оргеева вымогал 35 тысяч евро за закрытие уголовного дела

Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры задержали мужчину, который за крупную сумму обещал помочь гражданину, проходящему по делу о торговле людьми.

Как было установлено, обвиняемый гражданин обратился к знакомому с просьбой помочь ему избежать уголовной ответственности. В свою очередь, посредник обратился к бывшему председателю района, который пообещал обеспечить положительное решение вопроса в обмен на 35 000 евро. По словам заявителя, сумма была передана ​​целиком, но дело не было решено.

Сегодня сотрудники НАЦ провели обыски у двух подозреваемых, один из них был задержан на 72 часа. Следствие продолжается.

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