Житель Оргеева вымогал 35 тысяч евро за закрытие уголовного дела

0

Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры задержали мужчину, который за крупную сумму обещал помочь гражданину, проходящему по делу о торговле людьми.

Как было установлено, обвиняемый гражданин обратился к знакомому с просьбой помочь ему избежать уголовной ответственности. В свою очередь, посредник обратился к бывшему председателю района, который пообещал обеспечить положительное решение вопроса в обмен на 35 000 евро. По словам заявителя, сумма была передана ​​целиком, но дело не было решено.

Сегодня сотрудники НАЦ провели обыски у двух подозреваемых, один из них был задержан на 72 часа. Следствие продолжается.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.