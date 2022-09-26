Житель Оргеева вёл домашний “бизнес” по выращиванию конопли

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Правоохранители задержали 24-летнего мужчину из Оргеева, который выращивал и хранил у себя дома коноплю.

При обысках у подозреваемого нашли самодельное устройство для употребления наркотиков, пакетики с измельченной растительной массой с запахом марихуаны, а также высушенные растения конопли. Всё изъятое направили ​​на экспертизу, пишет deschide.md.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 1 года тюрьмы, штраф от 20 000 до 35 000 леев или общественные работы до 150 часов.

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