Житель Оргеева вёл домашний “бизнес” по выращиванию конопли

Житель Оргеева вёл домашний “бизнес” по выращиванию конопли

Правоохранители задержали 24-летнего мужчину из Оргеева, который выращивал и хранил у себя дома коноплю.

При обысках у подозреваемого нашли самодельное устройство для употребления наркотиков, пакетики с измельченной растительной массой с запахом марихуаны, а также высушенные растения конопли. Всё изъятое направили ​​на экспертизу, пишет deschide.md.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 1 года тюрьмы, штраф от 20 000 до 35 000 леев или общественные работы до 150 часов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md