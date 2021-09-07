Житель Оргеева скончался в больнице после жестокого избиения

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Трагический инцидент произошёл минувшей ночью в селе Донич.

По предварительным данным, 28-летнего мужчину нашли без сознания в собственном доме. На теле были множественные побои. Пострадавшего доставили в больницу, однако вскоре он скончался.

По подозрению в убийстве задержан 56-летний односельчанин жертвы, пишет jurnal.md. По его словам, они распивали алкоголь и поссорились. В какой-то момент мужчина схватил черенок от лопаты и стал бить оппонента по голове.

Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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