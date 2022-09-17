Житель Оргеева едва не убил односельчанина. Злоумышленника задержали

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Правоохранители задержали 31-летнего жителя села Мана Оргеевского района, который ранил ножом односельчанина.

По данным пресс-службы полиции, подозреваемый находился в гостях у 48-летнего односельчанина. В какой-то момент между мужчинами вспыхнула ссора. Гость ударил ножом хозяина дома и сбежал с места происшествия. Потерпевшего доставили в больницу.

Подозреваемого задержали по горячим следам. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.

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