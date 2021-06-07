Житель Окницы сядет в тюрьму на 30 лет за тройное убийство

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Автор тройного убийства в селе Унгурь Окницкого района был приговорен к 30 годам лишения свободы. Прокуратура доказала в суде его вину в умышленном убийстве трёх человек, совершенном с особой жестокостью.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, инцидент произошёл 21 декабря прошлого года в доме одного из погибших. Между осужденным и его товарищами в возрасте 39, 43 и 63 лет вспыхнул конфликт. Мужчина схватил нож и нанёс всем троим ранения. Затем, чтобы скрыть следы преступления, он поджёг дом и сбежал.

Вскоре после этого убийцу нашли в лесу. Он был пьян.

Приговор в виде лишения свободы на 30 лет не окончательный и может быть обжалован.

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