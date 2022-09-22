Житель Окницы предстанет перед судом за изнасилование 12-летней падчерицы

Житель Окницы предстанет перед судом за изнасилование 12-летней падчерицы

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам завершила расследование по делу жителя Окницы, изнасиловавшего 12-летнюю дочь своей сожительницы.

Правоохранители установили, что 45-летний мужчина четыре года совместно проживал с 32-летней женщиной. В период, когда сожительница находилась в больнице, подозреваемый совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней падчерицы.

По ходатайству прокуратуры мужчина находится под следствием, дело направлено в суд. В случае обвинительного приговора злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет или пожизненное заключение.

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