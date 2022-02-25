Житель Ниспорен получил срок за попытку убить родную дочь

Житель Ниспорен получил срок за попытку убить родную дочь

Приговором суда мужчина был приговорён к лишению свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в пенитенциаре закрытого типа.

По материалам дела, всё произошло в октябре 2021 года в Ниспоренском районе. Находясь дома с 16-летней дочерью, мужчина в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал конфликт, после чего схватил топор и нанёс несовершеннолетней несколько ударов по голове. Девушка получила тяжкие телесные повреждения, включая черепно-мозговую травму и множественные переломы.

Осуждённый находится в СИЗО до вынесения окончательного приговора.

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