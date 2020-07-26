Житель Леова скончался после падения с 4-го этажа больницы

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Трагедия произошла сегодня днем. По предварительным данным, 71-летний мужчина решил свести счеты с жизнью, так как был в депрессии после смерти жены.

Как пишет deschide.md, он уже пытался покончить с собой пять дней назад и был госпитализирован в хирургическое отделение больницы. Сегодняшнее падение с высоты оказалось фатальным – мужчина погиб на месте.

Предположительно, он был в депрессии после смерти жены. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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