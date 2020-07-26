Житель Леова скончался после падения с 4-го этажа больницы

Житель Леова скончался после падения с 4-го этажа больницы

Трагедия произошла сегодня днем. По предварительным данным, 71-летний мужчина решил свести счеты с жизнью, так как был в депрессии после смерти жены. 

Как пишет deschide.md, он уже пытался покончить с собой пять дней назад и был госпитализирован в хирургическое отделение больницы. Сегодняшнее падение с высоты оказалось фатальным – мужчина погиб на месте.

Предположительно, он был в депрессии после смерти жены. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md