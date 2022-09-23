Житель Кишинёва, задержанный вчера за распространение героина, скончался в изоляторе

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Сегодня утром в изоляторе временного содержания умер 40-летний мужчина, которого накануне задержали по подозрению в распространении наркотиков.

Прокуратура муниципия Кишинёв инициировала расследование по факту случившегося.

Напомним, что вчера правоохранители задержали двух жителей Кишинёва, обвиняемых в сбыте героина. Один из них был пойман с поличным при попытке продажи героина. По результатам обысков в домах подозреваемых правоохранители изъяли наркотики на общую стоимость около 300 000 леев.

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