Житель Кишинёва стащил забытый покупателем в магазине мобильный телефон (ВИДЕО)

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Полицейские столичного сектора Буюканы задержали 30-летнего жителя Кишинёва, подозреваемого в краже телефона.

По данным пресс-службы ведомства, инцидент произошёл 14 июля на улице Каля Ешилор. Правоохранители установили, что 53-летний пострадавший забыл свой телефон Samsung Galaxy A50 на стеллаже в магазине, куда зашел за покупками. Через несколько минут он вернулся за гаджетом, но его уже там не было. Ущерб составил 6 000 леев.

По данному факту было инициировано расследование, в рамках которого полицейские изъяли записи с камеры видеонаблюдения, установленной в магазине. Подозреваемый в краже был установлен. Вскоре его задержали и сопроводили в полицейский участок.

Мужчина признал свою вину. Ему грозит штраф в размере до 67 500 леев, исправительные работы на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

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