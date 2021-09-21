Житель Кишинёва купил права за 150 евро и попался с ними на границе

Житель Кишинёва купил права за 150 евро и попался с ними на границе

Инцидент был задокументирован накануне на КПП “Скулень”. 

По данным пресс-службы Пограничной полиции, 35-летний житель Кишинёва находился за рулём автомобиля Toyota Avensis и направлялся во Францию. Во время проверки в его портмоне было найдено фальшивое водительское удостоверение, выданное якобы властями Румынии. Мужчина признался, что купил документ за 150 евро в 2018 году через своего коллегу, когда находился на заработках.

В отношении нарушителя был составлен протокол. Поддельные права изъяли и отправили на экспертизу.

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