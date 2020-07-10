Житель Кицкан вырастил на огороде мини-плантацию конопли

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Житель Кицкан выращивал в своём огороде коноплю. Сотрудники уголовного розыска конфисковали наркосодержащие растения.

Среди изъятого было 32 куста конопли, сушёные ветки и листья растения, приспособление для курения, а также бумажные конверты с уже расфасованной массой. 46-летний хозяин дома пояснил, что коноплю выращивал только для собственного употребления, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

По факту оборота наркотических веществ возбуждено уголовное дело, проводится разбирательство.

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