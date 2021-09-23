Житель Кицкан случайно поджёг собственный дом

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Из-за неосторожного обращения с огнём чуть было не пострадала семья с ребёнком.

Отец семейства разжигал отопительную печь. Ему показалось, что дрова плохо разгораются, и мужчина добавил немного бензина. Жидкость вспыхнула мгновенно, пламя попало на канистру, которую он держал в руке.

Выбегая на улицу, плечом мужчина задел дверной проём и выпустил из рук горящую тару. Загорелись двери и обои на стене в коридоре. Соседи помогли сбить пламя водой и глиняным раствором, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Обошлось без трагедии. Мужчина получил ожог правой руки. Врачи “скорой” на месте оказали ему необходимую медицинскую помощь.

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