Житель Кицкан получил 9 лет тюрьмы за убийство односельчанина

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Суд признал виновным в совершении убийства 25-летнего жителя села Кицканы.

Установлено, что мужчина зашёл в гости к односельчанину. Вместе с хозяином и ещё одним жителем села всю ночь употреблял спиртные напитки. На следующий день он повздорил с хозяином и нанёс ему удар ножом в область грудной клетки. От полученного ранения мужчина скончался до приезда скорой помощи, пишет novostipmr.com.

Нападавший после совершения преступления скрылся, но в тот же день был задержан. Специалисты пришли к выводу, что молодой человек является хроническим алкоголиком и нуждается в принудительном лечении.

Суд приговорил виновного к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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