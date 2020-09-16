Житель Каушан жестоко убил собственную мать

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Житель Каушан ударил собственную мать топором по голове. Женщина скончалась. Трагедия произошла в селе Тэнэтарь Каушанского района.

По данным местной полиции, 79-летняя пенсионерка скончалась в результате полученных травм. На место происшествия прибыла скорая помощь, однако пострадавшую не удалось спасти, передаёт deschide.md.

Сын убитой, 45-летний мужчина, был задержан. На его имя возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства инцидента выясняются.

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