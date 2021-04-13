Житель Каушан упал на пику металлического забора

0

Спасатели оказали первую медицинскую помощь 43-летнему мужчине, который упал с велосипеда на кованную пику металлического забора. Инцидент произошёл накануне в селе Копанка Каушанского района.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, ехавший на велосипеде мужчина не удержал равновесие, в результате чего упал на метровый металлический забор с кованными пиками. Один наконечник воткнулся мужчине в руку.

Спасатели сняли пострадавшего с забора, оказали ему первую медицинскую помощь и отвезли в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

За последние 24 часа помощь сотрудников ГИЧС понадобилась в 65 чрезвычайных ситуациях.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.