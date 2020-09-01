Житель Каушан попытался пересечь границу по поддельным правам

Житель Каушан попытался пересечь границу по поддельным правам

Житель Каушанского района при проверке на границе лишился водительских прав. Документ оказался поддельным.

Инцидент был зарегистрирован вчера на КПП “Крива”. 31-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai предъявил водительские права, выданные властями Польши. Проверка показала, что документ поддельный.

Мужчине было разрешено продолжить путь в качестве пассажира. Водительское удостоверение изъято и направлено на дополнительную экспертизу.

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