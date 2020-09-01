Житель Каушан попытался пересечь границу по поддельным правам

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Житель Каушанского района при проверке на границе лишился водительских прав. Документ оказался поддельным.

Инцидент был зарегистрирован вчера на КПП “Крива”. 31-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai предъявил водительские права, выданные властями Польши. Проверка показала, что документ поддельный.

Мужчине было разрешено продолжить путь в качестве пассажира. Водительское удостоверение изъято и направлено на дополнительную экспертизу.

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