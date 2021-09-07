Житель Каушан получил сильные ожоги, проверяя газовый баллон зажжённой спичкой

Житель Каушан получил сильные ожоги, проверяя газовый баллон зажжённой спичкой

Инцидент произошёл в минувшие выходные в селе Урсоая Каушанского района. Мужчина 54 лет получил ожоги ног II степени после того, как пытался проверить газовый баллон зажжённой спичкой. 

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошёл, когда мужчина зажёг спичку и поднёс её к газовому баллону. В результате он получил сильные ожоги, однако не сразу обратился к врачам. Только спустя два дня он позвонил в “скорую”.

Пациента в срочном порядке доставили в районную больницу. Сейчас он проходит лечение.

ГИЧС призывает граждан строго соблюдать правила безопасности при использовании газовых баллонов.

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