Житель Кантемира выстрелил в голову бывшей супруге

Житель Кантемира выстрелил в голову бывшей супруге

Инцидент произошёл накануне вечером в селе Тартаул Кантемирского района. По предварительным данным, 31-летний житель села Лингура этого же района привёл домой к бывшей сожительнице их дочь. Между экс-супругами вспыхнула ссора, во время которой мужчина достал самодельное оружие и выстрелил два раза.  

Одна из пуль попала женщине в голову. Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии, пишет deschide.md.

Мужчина задержан на 72 часа, возбуждено уголовное дело.

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