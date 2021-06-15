Житель Кантемира выстрелил в голову бывшей супруге

0

Инцидент произошёл накануне вечером в селе Тартаул Кантемирского района. По предварительным данным, 31-летний житель села Лингура этого же района привёл домой к бывшей сожительнице их дочь. Между экс-супругами вспыхнула ссора, во время которой мужчина достал самодельное оружие и выстрелил два раза.

Одна из пуль попала женщине в голову. Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии, пишет deschide.md.

Мужчина задержан на 72 часа, возбуждено уголовное дело.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.