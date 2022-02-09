Житель Каменки получил 13 лет за покушение на убийство

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52-летний мужчина признан виновным в покушении на убийство двух человек.

Как установило следствие, подсудимый взялся ухаживать за прикованным к постели одиноким инвалидом и проживал в его квартире. Навестить больного пришли его близкие знакомые – супружеская пара. Увидев беспорядок в квартире, они выразили работнику недовольство по поводу ненадлежащего ухода за больным.

Началась словесная перепалка. В какой-то момент мужчина кухонным ножом стал наносить гостье удары. Её супруг попытался успокоить агрессора, однако тот в ходе борьбы успел и его ударить ножом в область живота, пишет novostipmr.com.

Потерпевших госпитализировали в реанимационное отделение. У мужчины диагностировали проникающее ранение брюшной полости, у женщины — две резаные раны шеи и груди и два ранения брюшной полости, которые относятся к категории тяжкого вреда здоровью.

По заключению судебно-психиатрической экспертизы нападавший был признан вменяемым. Суд приговорил его к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

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