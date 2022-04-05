Житель Калараша сядет в тюрьму за изнасилование (ВИДЕО)

Житель Калараша сядет в тюрьму за изнасилование (ВИДЕО)

В инспекторат полиции Буюкан обратилась 19-летняя девушка. Потерпевшая рассказала, что к ней в гости зашёл знакомый. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, 23-летний уроженец Калараша силой заставил жертву вступить с ним в интимную связь.

Подозреваемый вскоре был задержан и признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит от 3 до 5 лет тюремного заключения.

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