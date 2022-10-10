Житель Калараша оказался за решёткой за торговлю наркотиками

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42-летнего мужчину приговорили к 6 годам лишения свободы.

Ранее гражданин уже был судим за аналогичные преступления — в 2017 и в 2020 году. В первом случае ему назначили 100 часов общественных работ, а во втором обязали пройти программу лечения от наркомании. Однако мужчина продолжил распространять наркотики в своём населённом пункте.

На этот раз обвиняемый будет отбывать наказание в колонии полузакрытого типа.

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