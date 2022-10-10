Житель Калараша оказался за решёткой за торговлю наркотиками

Житель Калараша оказался за решёткой за торговлю наркотиками

42-летнего мужчину приговорили к 6 годам лишения свободы.

Ранее гражданин уже был судим за аналогичные преступления — в 2017 и в 2020 году. В первом случае ему назначили 100 часов общественных работ, а во втором обязали пройти программу лечения от наркомании. Однако мужчина продолжил распространять наркотики в своём населённом пункте.

На этот раз обвиняемый будет отбывать наказание в колонии полузакрытого типа.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md