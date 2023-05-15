Житель Яловен зарезал односельчанина в пьяной драке

38-летний злоумышленник был приговорён к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Подсудимый находился в гостях у жителя Яловенского района. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта он умышленно несколько раз ударил приятеля ножом в шею. Ранения оказались смертельными.
Мужчина признал свою вину. До вступления приговора в законную силу он находился под предварительным арестом.
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