Житель Яловен зарезал односельчанина в пьяной драке

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38-летний злоумышленник был приговорён к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Подсудимый находился в гостях у жителя Яловенского района. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта он умышленно несколько раз ударил приятеля ножом в шею. Ранения оказались смертельными.

Мужчина признал свою вину. До вступления приговора в законную силу он находился под предварительным арестом.

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