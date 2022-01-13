Житель Яловен с подельником шантажировал родственницу интимными фото

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Полиция Яловен задержала двух вымогателей после заявления 38-летней потерпевшей.

Как выяснилось, подозреваемые шантажировали женщину и требовали 2000 евро, угрожая публикацией интимных фото в соцсетях. В результате обысков был изъят мобильный телефон с компрометирующей информацией.

Оказалось, что один из подозреваемых является родственником потерпевшей. Мужчину задержали, а второй подозреваемый скрывается за границей и находится в розыске.

Возбуждено уголовное дело о шантаже. Обвиняемым грозит от 5 до 7 лет лишения свободы и штраф от 42 500 до 67 500 леев.

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