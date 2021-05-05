Житель Хынчештского района погиб при пожаре

Житель Хынчештского района погиб при пожаре

Инцидент произошёл в доме жителя села Сэрата-Галбенэ. Обгоревшее тело хозяина нашли пожарные.

Как было установлено, пишет publika.md, 49-летний мужчина проживал один и злоупотреблял спиртными напитками. Огнём уничтожена комната площадью 12 м2.

Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. По предварительной версии, возгорание возникло из-за неосторожности при курении.

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