Житель Хынчешт умер от сильнейших ожогов

Житель Хынчешт умер от сильнейших ожогов

Трагедия произошла вчера, 30 сентября. 40-летний мужчина из Хынчешт скончался после того, как получил ожоги, несовместимые с жизнью. 

Согласно предварительным данным, речь идёт о самоубийстве. Известно, что погибший находился в бракоразводном процессе. Мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии, но спасти его, к сожалению, не удалось, передаёт protv.md.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

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