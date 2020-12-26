Житель Хынчешт скончался от отравления угарным газом

0

ЧП со смертельным исходом произошло днём 25 декабря. Информацию подтвердила пресс-секретарь инспектората полиции Кристина Викол.

Полиция обнаружила 27-летнего жителя Хынчешт без признаков жизни. На его теле не было следов насильственной смерти.

Мужчина жил один, пишет unimedia.info. Предварительная версия случившегося — отравление угарным газом.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.