Житель Хынчешт скончался от отравления угарным газом

ЧП со смертельным исходом произошло днём 25 декабря. Информацию подтвердила пресс-секретарь инспектората полиции Кристина Викол.
Полиция обнаружила 27-летнего жителя Хынчешт без признаков жизни. На его теле не было следов насильственной смерти.
Мужчина жил один, пишет unimedia.info. Предварительная версия случившегося — отравление угарным газом.
Обстоятельства инцидента выясняются.
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